È bastato un annuncio della Banca centrale europea per allentare la pressione sull’Italia. La Bce ha confermato infatti che terrà oggi un vertice di emergenza per “discutere le attuali condizioni di mercato”, ovvero per valutare le recenti turbolenze sui mercati obbligazionari. Una mossa che – secondo gli osservatori – potrebbe anticipare l’annuncio di un nuovo strumento per affrontare l’aumento dei rendimenti dei titoli di Stato dei paesi più indebitati dell’Eurozona, a iniziare dall’Italia che negli ultimi giorni ha sperimentato un balzo dello spread fra Bund e Btp. Il meeting d’emergenza sarà questa mattina alle ore 11 e si svolgerà in videoconferenza.

Ovviamente, non è scontato che dalla riunione del Consiglio direttivo arrivi l’annuncio di nuove misure: la prima necessità dei governatori sarebbe discutere una linea comune su quali misure adottare nel caso in cui indicatori come gli spread delle obbligazioni raggiungessero la soglia di guardia. A dare un’indicazione su quale sarà l’orientamento ci sono però le parole pronunciate ieri da Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della Bce. L’economista tedesca ha detto che la banca non tollererà “cambiamenti alle condizioni finanziarie che vadano oltre i fondamentali e minaccino la trasmissione della politica monetaria“. Un concetto che appunto aveva suggerito un possibile intervento sui mercati obbligazionari.

La reazione sui mercati – Intanto, già l’annuncio del vertice ha prodotto i suoi effetti: lo spread Btp-Bund segna meno di 220 punti, rispetto ai 241 della chiusura di martedì. Mentre il rendimento del decennale italiano è tornato sotto il 4%, al 3,87%. Anche l’euro sale dello 0,6% a 1.0475 dollari. Piazza Affari allunga (Ftse Mib +2,3%) di pari passo con il restringimento dello spread. Il calo del differenziale fra Btp e Bund aiuta la banche e il risparmio gestito. Fineco guadagna il 7%, Intesa e Banco Bpm oltre il 5%. Acquisti anche su Iveco (+5,9%).

La pressione dei giorni scorsi – Lunedì il rendimento dei Btp era salito sopra il 4%, il tasso più alto dal dicembre del 2013. Il differenziale rispetto ai Bund tedeschi si era allargato in mattinata fino a 248 punti base, ai massimi dall’aprile 2020 quando l’Italia era in pieno lockdown. Anche ieri, martedì, a chiuso sopra quota 240. In questo inizio settimane le banche, che hanno a bilancio 400 miliardi di titoli pubblici il cui valore è inversamente proporzionale ai tassi, hanno perso terreno in Borsa zavorrando Piazza Affari. È il risultato di una tempesta perfetta che si prepara da mesi, anche se a rompere gli argini sono stati i “mancati annunci” della Banca centrale europea dopo la riunione di giovedì scorso. Cioè l’assenza di dettagli su un nuovo piano anti spread, sostenuto dai governatori del Sud Europa e della Francia ma su cui la Germania frena. La reticenza su come funzionerà è diventata un alibi perfetto per vendere a man bassa soprattutto (ma non solo) titoli del Paese più fragile, l’Italia, che sta per restare senza il paracadute rappresentato dai maxi acquisti dell’Eurotower iniziati nel 2015 e intensificati durante la pandemia.