Un biglietto custodito nel cassetto da due anni, una serata romana arroventata, una distesa oceanica di volti abbronzati e in febbricitante attesa, le bandane con le frasi più celebri, il tramonto sulle antiche rovine della Capitale. I due concerti di Vasco Rossi al Circo Massimo, entrambi sold out, hanno mandato in delirio i 140mila fan accorsi nella Capitale apposta per rivivere l’emozione dopo due anni di stop forzato dalla pandemia. E sia nella data di sabato sera che in quella di domenica 12 giugno, tra il pubblico si sono scorti molti volti noti, tra cui Tommaso Paradiso, Riccardo Scamarcio, Valeria Solarino, Anna Falchi, Romina Carrisi, Bebe Vio e Marco Damilano nel parterre variegato insieme al batterista e al chitarrista dei Maneskin.

Il “Komandante” era in grandissimo spolvero e ha cantato senza sosta fino a mezzanotte, intonando praticamente tutti i suoi più grandi successi, da ‘XI Comandamento‘, poi ‘Ti prendo e ti porto via’, ‘Se ti potessi dire’. Il pubblico era in delirio e si è scatenato con ‘Senza parole’: “E ho guardato dentro un’emozione/ e ci ho visto dentro tanto amore/ che ho capito perché non si comanda al cuore/ E va bene così, senza parole“, cantava a squarciagola il Circo Massimo gremito. Un lungo tour (11 date), che si concluderà a Torino il 30 giugno, totalmente sold out, per un totale di oltre 676.000 biglietti.