“I generali russi vedono il loro popolo semplicemente come carne da cannone, di cui hanno bisogno per ottenere un vantaggio numerico: in manodopera, equipaggiamento militare”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel consueto video diffuso sui social. “Dopo l’attacco missilistico nella regione di Ternopil dieci persone sono ancora negli ospedali. Non c’era alcun senso tattico o strategico in questo attacco, come nella stragrande maggioranza degli altri attacchi russi. Questo è terrore, solo terrore“, ha detto ancora