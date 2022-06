Testa a testa tra la sinistra unita del leader radicale Jean-Luc Mélenchon e la coalizione di governo che sostiene Emmanuel Macron. Secondo gli exit poll diffusi dai giornali francesi, l’alleanza di gauche Nupes ha ottenuto il 26,8% dei consensi contro il 25,8% di Ensemble!. Un risultato che rende più complesso per il neo confermato presidente della Repubblica aspirare alle maggioranza assoluta di 289 seggi, anche se le prime proiezioni danno la maggioranza macronista ancora davanti (tra i 270 e i 310 seggi) contro 170-220 seggi di Mélenchon.

A colpire, oltre al buon risultato della sinistra che, a differenza delle elezioni presidenziali, ha deciso di presentarsi unita, è il tasso record di astensione. Segno che, nemmeno il tentativo di spallata del leader radicale è riuscito a convincere gli elettori ad andare a votare. Secondo le stime, il numero di elettori francesi che oggi non si sono recati alle urne oscilla tra il 52,1% e il 52,8%. L’affluenza alle 17 si era fermata al 39,42% ed è di 1,33 punti più bassa rispetto a quella del 2017. I dati confermano il calo già segnalato alle 12 (affluenza al 18,43% e -0,8% rispetto a cinque anni fa).

Il primo a esultare è stato appunto Mélenchon, che ha rivendicato il risultato e sfidato i macroniani in vista del secondo turno: “La Nouvelle union populaire è in testa”, ha dichiarato, “presente in più di 500 circoscrizioni al secondo turno. Il partito presidenziale alla fine del primo turno è battuto e sconfitto. Per la prima volta nella Quinta Repubblica, un neoeletto presidente non riesce a ottenere la maggioranza nelle elezioni legislative”. E ha rivolto un appello al “nostro popolo in vista di questo risultato e della straordinaria opportunità che presenta per la nostra vita personale e per il destino della patria comune. Invito le persone a uscire allo scoperto domenica prossima“. La portavoce del governo Olivia Grégoire, intervenendo su France 2, ha ostentato sicurezza dicendo che Ensemble “sarà presente in una schiacciante maggioranza di circoscrizioni” al secondo turno delle elezioni legislative. Grégoire ha poi deplorato “la debole partecipazione e il tasso di astenuti“, che è a suo avviso “il fatto più importante che dovrebbe tutti interrogarci”.

Il sistema elettorale francese per l’elezione dei parlamentari è maggioritario a doppio turno su collegi uninominali. L’obiettivo di Macron e della sua coalizione Ensemble è quello di ottenere almeno 289 seggi per avere la maggioranza assoluta ed essere sicuri di avere l’appoggio dell’Assemblée National durante tutto il mandato. Ma la sfida a sinistra si preannuncia molto tesa: dopo l’exploit di Jean-Luc Mélenchon alle presidenziali, la sinistra ha deciso di presentarsi unita alle legislative per riuscire a prendere più seggi possibile. Una unione storica, che vede coinvolti anche i Verdi e i Socialisti, ma che, visto il sistema elettorale, potrebbe non bastare per prendere la maggioranza e imporre la cosiddetta “coabitazione”.