“Volodymyr Zelensky non ha voluto sentire, in molti non hanno voluto sentire” gli avvertimenti americani prima dell’invasione russa dell’Ucraina: “Pensavano stessi esagerando ma sapevo che avevamo le informazioni a sostegno”. A dirlo è il presidente degli Stati Uniti Joe Biden che, nel corso di una raccolta fondi, ha spiegato come gli Usa si aspettassero l’attacco del 24 febbraio scorso: “Sapevamo che Putin avrebbe superato la frontiera. Non c’era alcun dubbio, e Zelensky non volle ascoltare, così come molte altre persone. Ne capisco il motivo, ma alla fine (Putin) lo ha fatto”, ha sottolineato il capo della Casa Bianca. Oggi è arrivata a Kiev la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen, senza preannunciare la sua missione per motivi di sicurezza: “Torno qui per incontrare il presidente Zelensky e il premier Denys Shmyhal. Faremo il punto sul lavoro che sarà necessario fare assieme per la ricostruzione” dell’Ucraina e “sui progressi fatti” dal Paese “nel suo percorso europeo”, ha spiegato parlando con un ristretto gruppo di media internazionali. L’aggiornamento sul tema della candidatura dell’Ucraina che verrà fatto negli incontri di oggi “contribuirà alla nostra valutazione, che arriverà presto”, ha aggiunto von der Leyen, che ha precisato: “Una chiave sarà legare gli investimenti in Ucraina alle riforme che Kiev è chiamata a fare per puntare alla membership europea”.

Venerdì, a quanto apprende l’Ansa, è previsto il parere della Commissione europea sulla concessione dello status di candidato Ue all’Ucraina: lunedì ci sarà una prima riunione dei commissari europei sul dossier, poi venerdì il collegio dei commissari – eccezionalmente fissato alla fine della settimana lavorativa – deciderà se dare luce verde alla candidatura di Kiev. In questo caso la decisione finale spetterà al Consiglio europeo, probabilmente già al vertice di fine giugno. Tra gli Stati membri, a quanto si apprende, permangono divergenze sulla candidatura di Kiev. Nella categoria degli scettici Svezia, Danimarca, Olanda e Portogallo mentre Germania e Austria si mostrano indecise. I Paesi dell’Europa dell’Est, Polonia in testa, sono tutti a favore e lo stesso vale per l’Italia come per Spagna e Grecia, sebbene con minore entusiasmo. La Francia, finora, non si è mostrata favorevole. Ma a Bruxelles, sulla posizione che prenderà Emmanuel Macron in vista del vertice europeo, c’è estrema prudenza anche perché la Francia, fino a fine giugno, detiene la presidenza del semestre europeo. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen non farà alcun annuncio nel corso della sua visita di oggi a Kiev. Il suo obiettivo è che l’Ue arrivi ad una decisione che tenga assieme tutti e 27 Paesi membri e non scontenti Kiev.

Intanto in Ucraina si continua a combattere ed emergono nuovi orrori sui crimini di guerra compiuti dall’esercito russo: la procura generale ucraina ha fatto sapere di aver appreso che altri 24 bambini – rispetto ai conteggi disponibili finora – sono morti nei bombardamenti russi su Mariupol nel mese di maggio. In totale, dall’inizio dell’invasione russa più di 287 bambini sono morti e oltre 492 sono rimasti feriti: “Queste cifre non sono definitive, il nostro lavoro prosegue per cercare di aggiornarle, nelle zone dove si combatte, in quelle temporaneamente occupate e in quelle liberate”, conclude la nota. Ma non è tutto. Il sindaco di Mariupol Vadym Boychenko ha denunciato come le forze russe che al momento hanno il controllo della cittadina abbiano demolito 1.300 palazzi residenziali senza rimuovere le centinaia di cadaveri rimasti tra le macerie. Il primo cittadino – fuggito dalla città verso il territorio controllato dall’Ucraina -, afferma che in un primo tempo “gli occupanti hanno coinvolto i residenti di Mariupol nello smantellare con cura le macerie”, ma quando poi hanno visto il numero effettivo di corpi che venivano trovati hanno immediatamente fatto allontanare i residenti locali. “Il numero reale di cadaveri sotto le macerie delle case distrutte è spaventoso – scrive Boychenko sul canale Telegram del Consiglio comunale di Mariupol -. Tra le 50 e le 100 persone sono state uccise in quasi tutti gli edifici distrutti e 1.300 palazzi sono stati abbattuti” in città.