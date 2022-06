Alberto Matano, 49 anni, e l’avvocato cassazionista Riccardo Mannino, 55, si sposano oggi, sabato 11 giugno, e il loro è già il matrimonio dell’anno per il gossip italiano. Dopo quindici anni d’amore, il giornalista e il compagno hanno deciso di fare il grande passo e di farlo in grande stile con una festa per 200 invitati nel resort del super chef stellato Antonello Colonna, a Labico, nel cuore dei Castelli Romani, buen retiro amato delle celebrità di tutto il mondo. Ma prima di arrivare ad ufficializzare il sì, la coppia ha dovuto superare una piccola “crisi”, come ha rivelato lo stesso giornalista al Corriere della Sera: “Nel fine settimana, sono entrato in crisi. Ho pensato a tutto quello che ci circondava, alla dimensione esterna di qualcosa che ci riguardava così privatamente. La sera, a casa, abbiamo parlato, abbiamo discusso, ci siamo accapigliati, ci siamo abbracciati e abbiamo deciso che sì, era la cosa giusta da fare. Oggi celebreremo un amore che merita un vestito formale”, ha spiegato.