L’ultimo atto della lunghissima stagione di Serie C, il bivio tra il sogno della B e il ritorno all’inferno: domenica 12 giugno allo stadio Barbera va in scena il ritorno della finale play-off. Il Palermo, che parte dall’1 a 0 dell’andata, affronta il Padova. E la partita sarà trasmessa in diretta anche in chiaro, su Rai 2. Una grande occasione per tutto il movimento della Lega Pro, come sa benissimo il presidente Francesco Ghirelli, che si spinge a dire: “Sarà uno spettacolo vero in Italia e nel mondo“.

Definiamola un’iperbole, per essere buoni. Ma certamente la partita d’andata è stata divertente e per la Serie C si tratta di una vetrina fondamentale. Tanto da decidere di posticipare di 15 minuti il calcio d’inizio pur di venire incontro alle esigenze della televisione pubblica. Il fischio d’inizio, dunque, è fissato per le ore 21.15. La finale sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e su Eleven Sports, oltre che appunto su Rai 2. Al Barbera molto probabilmente sarà tutto esaurito.