Caos al Parlamento Ue nelle votazioni sul pacchetto Fit for 55, insieme di misure approntate dalla Commissione Ue per cercare di ridurre del 55% rispetto ai valori del 1990 le emissioni di gas serra entro il 2030. Tappa del più articolato percorso per raggiungere la neutralità climatica entro il2050. Poco fa l’aula ha votato contro contro il rapporto sulla riforma del mercato Ets firmato da Peter Liese (Ppe, Germania). Gli Ets (Emission trading scheme) sono diritti di emissioni che possono essere scambiati sul mercato, un’impresa particolarmente virtuosa può ad esempio vendere parte delle sue quote ad un’azienda che non lo è. Il rapporto tornerà a questo punto alla commissione Ambiente. Gli articoli approvati dalla tarda mattinata in poi, come quello che includono inceneritori e termovalorizzatori e trasporto marittimo nel sistema, sono quindi da rivedere. La riforma è stata respinta con 340 voti contro i 256 a favore e 34 astensioni. La bocciatura è arrivata dopo che i deputati avevano approvato una serie di emendamenti promossi dal Partito popolare europeo di centro-destra e dai suoi alleati che avrebbero comportato riduzioni delle emissioni più deboli di quanto proposto dalla commissione per l’ambiente il mese scorso.

Troppi i punti controversi che hanno diviso la maggioranza. La situazione è precipitata dopo che la capogruppo degli S&D Garcia Perez ha chiesto un’interruzione di tre minuti per consultazioni sul voto finale con gli eurodeputati della sua famiglia economica. Dopo momenti molto concitati la maggioranza si è espressa contro il rapporto Liese. Un riesame della proposta a Strasburgo potrebbe non arrivare prima di settembre. Diversi gruppi di attivisti hanno segnalato forti pressioni lobbistiche dell’industria fossile sui parlamentari europei avvenute nelle ultime settimane. Il Parlamento ha per ora sospeso sospeso il voto finale sul fondo sociale per il clima e rinviato in commissione Ambiente il rapporto sulla “carbon tax alle frontiere”. Nell’ambito del pacchetto clima – il Fit for 55 – l’Aula sta continuando il voto sulle relazioni sulle emissioni dell’aviazione.

“Se rompi, aggiusti. Ci auguriamo che i socialisti si facciano avanti con una proposta per portare il fascicolo oltre la linea. Hanno votato contro il pacchetto sul clima più ambizioso di sempre, con una maggioranza vergognosa”. Così fonti di alto rango del Gruppo Ppe al Parlamento europeo. “Il gruppo dei S&D ha bloccato la riforma del sistema Ets perché non ha ottenuto quello che voleva, ovvero una riforma ideologizzata che penalizza i lavoratori. Vista la sconfitta i socialisti si sono alleati con Afd e Le Pen per bloccare tutto. Pur di bloccare tutto si sono alleati con l’estrema sinistra e l’estrema destra”. Lo dice, parlando con i cronisti a Strasburgo dopo i primi i voti sul Fit for 55, il vicepresidente del Ppe e coordinatore di Fi, Antonio Tajani.

Nel pomeriggio dovrebbe tenersi la votazione su un altro punto estremamente controverso, vale a dire la data del 2030 per lo stop alla vendita di auto e furgoni a benzina e gasolio. Ieri il vicepresidente della Commissione Ue Frans Timmermans ha sostenuto il progetto affermando che fissare al 2035 la fine della vendita di auto e furgoni nuovi “non è fantascienza” e “l’industria automobilistica ha fatto la sua scelta”, non bisogna “rendere le cose più difficili” per loro rimandando il traguardo. Timmermans ha quindi definito “un pasticcio” l’emendamento del Ppe contro lo stop al 2035. “Non ci incatenate al passato, non incatenate un’intera industria al passato, aiutate l’industria europea a costruire nuove, entusiasmanti e accessibili auto elettriche, vi imploro, fate la cosa giusta”