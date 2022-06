Ha tagliato il traguardo a tutta e l’asfalto bagnato ha fatto il resto: il ciclista Luis Carlos Chía ha travolto la moglie Claudia Roncancio, appostata qualche metro dopo la linea d’arrivo per immortalare il marito con la maglia da leader della classifica generale. L’incidente è avvenuto al termine della terza tappa della Vuelta a Colombia.

¡Insólito! El líder de la Vuelta a Colombia se estrelló contra su esposa tras pasar la meta. El corredor celebrando su triunfo al llegar a meta no logró frenar y arrolló a su propia esposa, quien se encontraba ubicada en la zona de fotógrafos.???????????? https://t.co/2qbaMTJGvd pic.twitter.com/HDcDwQlkWk — ⚡Maza⚡ (@MazaCiclismo) June 6, 2022

Roncancio, con un passato da ciclista e oggi spesso al seguito del marito, non ha fatto in tempo a spostarsi ed è stata investita da Chía che arrivava a grande velocità. L’impatto è stato violento: la donna ha sbattuto contro l’asfalto ed è rimasta ferma a terra. Poi la corsa in ospedale: sono stati necessari alcuni punti di sutura al volto.