La riunione degli ambasciatori dei 27 (Coreper), convocata per il primo pomeriggio del 29 maggio. Lunedì e martedì, invece, si terrà un vertice europeo straordinario: sul tavolo ci sarà la bozza delle conclusioni del Consiglio europeo e il dossier del sesto pacchetto di sanzioni alla Russia. Al momento, nel testo delle conclusioni non c’è alcun riferimento alle sanzioni e all’embargo al petrolio e, formalmente, il tema non è inserito negli ordini del giorno del summit dei leader.

Nelle ultime ore, però, l’Ue ha accelerato per trovare un compromesso che preveda l’esenzione dell’oleodotto Druzhba dall’embargo al petrolio, che porta greggio innanzitutto all’Ungheria e a gran parte dell’Europa orientale. In caso di luce verde il capitolo sanzioni sarà inserito nelle conclusioni del summit. La proposta, a quanto si apprende, va incontro alle richieste di Viktor Orban e taglierebbe fuori dall’embargo il petrolio diretto all’Ungheria ma anche a Germania e Polonia, fattore sul quale l’unanimità potrebbe vacillare. È lungo 4mila chilometri, ed è il più lungo al mondo. Berlino e Varsavia hanno già annunciato nei giorni scorsi di voler azzerare l’import di greggio in pochi mesi. Orban, invece, ha chiesto fondi e tempo per adeguare le raffinerie e non avere alcun rischio sugli approvvigionamenti. Aveva inoltre scritto una lettera in cui chiedeva di non toccare l’argomento nel summit in previsione a breve, proprio per la mancanza di informazioni sui finanziamenti per Budapest. La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen aveva risposto: “Inutile dare false aspettative. Tema non risolvibile nel corso di un Consiglio europeo perché è molto tecnico e c’è molto da discutere”.

L’embargo al petrolio – che comunque prevede un periodo di graduale diminuzione dell’import – riguarderebbe sostanzialmente il greggio trasportato via mare. Con alcune eccezioni, come quelle riguardanti la Bulgaria, che ha chiesto una fase di phasing out più lunga dei canonici sei mesi previsti. I Rappresentanti permanenti dei 27 si riuniranno per provare a raggiungere uno schema di intesa, sul quale lunedì il vertice europeo sarebbe chiamato a una sostanziale ratifica. In caso di fumata nera alla riunione degli sherpa, non è escluso invece che il capitolo sanzioni resti fuori dalle conclusioni, così come previsto dalle bozze circolate nei giorni scorsi. Intanto, nell’ultima versione del documento delle conclusioni del vertice europeo nel capitolo energia ‘entra’ anche la possibilità di introdurre il price cap, assente nelle precedenti versioni. Nella bozza, visionata dall’Ansa, nel capitolo dedicato all’energia si legge che “il Consiglio europeo invita la Commissione a esplorare con i partner internazionali le modalità per frenare l’aumento dei prezzi dell’energia, compresa la fattibilità dell’introduzione di tetti ai prezzi temporanei”. Come misura non a breve termine il testo “invita la Commissione a proseguire rapidamente i lavori per l’ottimizzazione del funzionamento del mercato dell’energia elettrica”.