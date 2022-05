Il leader del M5s Giuseppe Conte in piazza Santi Apostoli a Roma, accerchiato dai suoi sostenitori che intonano cori e chiedono selfie al presidente del M5s.

Lo stesso Conte racconta il bagno di folla sui suoi profili social: “In partenza per Ardea sono stato informato di una manifestazione organizzata da alcuni gruppi social con centinaia di amiche e amici che si sono dati appuntamento a Roma in Piazza Santi Apostoli per testimoniare il loro sostegno a me e al Movimento 5 Stelle. Mi ha colpito molto questa manifestazione di affetto, nata sul web nei giorni scorsi del tutto spontaneamente e cresciuta in base al passaparola. È piuttosto raro di questi tempi assistere a un moto spontaneo e convinto di vicinanza ad una forza politica. È stato un momento importante, di confronto e di ascolto. Ho parlato con donne e uomini di tutte le età che ci hanno ribadito la loro fiducia, che si aspettano – da me e da tutto il Movimento – un lavoro sempre e solo orientato al bene dei cittadini. Non deluderemo le loro aspettative, non deluderemo i desideri di chi crede ancora in un Paese migliore”.