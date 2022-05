Sono 19.666 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 20.322. Le vittime sono invece 105, in aumento rispetto alle 94 di ieri. I tamponi molecolari e antigenici sono stati 198.897, con un tasso di positività del 9,89%. Il numero di test eseguito ieri 203.607. Le persone in terapia intensiva sono 252, 10 in meno rispetto a ieri nel saldo fra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 18. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.558, cioè 224 in meno. Lo scorso venerdì i casi erano 26.561 con 233.745 tamponi. I decessi erano stati invece 89.

Sono 738.946 le persone attualmente positive al Covid, 14.802 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 17.355.119 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 166.476. I dimessi e i guariti sono 16.449.697, con un incremento di 34.748 rispetto a ieri.