Il servizio di intelligence ucraino, Sbu, ha pubblicato su Telegram un’intercettazione audio in cui un militare russo racconta alla moglie le modalità usate dal suo reparto per, lui dice, ‘ripulire’ gli scantinati dove si nascondono i civili a Kharkiv lanciando dentro granate. Lo riporta Ukrinform che pubblica anche l’audio. “Puliamo gli scantinati, sai come? Non chiediamo chi c’è, lanciamo granate. Abbiamo un distaccamento chiamato squadra suicida, squadra di teppisti”, dice.