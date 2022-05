Sparatoria in una scuola elementare in Texas: almeno 14 studenti e un insegnante sono rimasti uccisi. L’aggressore, secondo i media americani, era il 18enne Salvador Roma, ex alunno dello stesso istituto, ed è stato ucciso dalle forze di polizia intervenute sul posto. Il ragazzo avrebbe sparato anche a sua nonna, le cui condizioni non sono ancora note, prima di entrare nella scuola e aprire il fuoco.

La sparatoria è avvenuta alla Robb Elementary School di Uvalde, a una cinquantina di chilometri da San Antonio: è iniziata intorno alle 13, ora locale, e secondo le prime ricostruzioni, i soccorritori sono arrivati alle 13.06. Nonostante la velocità di intervento, il killer era già riuscito a sparare a più di 15 persone. Molti dei bambini feriti sono stati trasportati in ospedale. Le motivazioni che hanno spinto l’uomo ad aprire il fuoco non sono ancora chiare.

There is an active shooter at Robb Elementary. Law enforcement is on site. Your cooperation is needed at this time by not visiting the campus. As soon as more information is gathered it will be shared.

The rest of the district is under a Secure Status.

