I soccorritori della California Highway Patrol Golden Gate Division Air Operations hanno salvato un uomo bloccato su una scogliera di oltre 150 metri di altezza (500 piedi). L’equipaggio dell’elicottero ha trovato l’uomo aggrappato a una parete rocciosa verticale, a circa metà di una scogliera di 500 piedi a Daly City, in California, negli Stati Uniti. Il filmato mostra un soccorritore che salta fuori dall’elicottero, lega e imbraca l’uomo intrappolato, lo porta via e lo fa atterrare in sicurezza a terra. L’uomo intrappolato è stato individuato da un pescatore locale, che ha allertato i vigili del fuoco di Daly City.