Piccole gioie della grande città: la stazione della metropolitana di Kharkiv ha ripreso a funzionare. I treni partiranno dalle 7:00 alle 19:00. Per la prima settimana, il viaggio e le corse in metropolitana saranno gratuiti. Tuttavia durante i raid aerei, quando partiranno gli allarmi e le sirene antiaeree, la stazione potrà ancora essere utilizzate come rifugio.