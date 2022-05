Dopo due anni di stop forzato a causa del Covid, torna Concerto Radio Italia Live. Sabato 21 maggio piazza Duomo a Milano ospiterà il grande evento organizzato da Radio Italia, che prevede una line-up d’eccezione composta da: Alessandra Amoroso, Blanco, Coez, Elisa, Elodie, Francesco Gabbani, Ghali, Irama, Marracash, Marco Mengoni, Gianni Morandi, I Pinguini Tattici Nucleari, Rkomi, Sangiovanni e Ultimo. Un ritorno in grande stile, perché si celebreranno anche i 40 anni di Radio Italia: “40 anni di storia di una radio sono una bella cosa – ha dichiarato il sindaco di Milano Beppe Sala alla conferenza stampa dell’evento. Il concerto di Radio Italia a Milano è sempre stato accolto con entusiasmo. Sarà bello rivedere piazza del Duomo in festa. Partecipare a eventi di musica dal vivo è una delle esperienze di cui si è sentito molto la mancanza in questi anni di emergenza sanitaria”. Concerto Radio Italia Live sarà presentato da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu e sarà in diretta dalle 20:30 su Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming su radioitalia.it. Sarà, inoltre, trasmesso su Sky Uno (canale 108) e NOW.