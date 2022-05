“Desiderare di essere magri è un atteggiamento vecchio stile“. Lo dice Victoria Beckham e ha ragione (anche se al posto di ‘desiderare’ ci sta bene un ‘volere a tutti i costi’). “Boni, state boni”. Vediamo di fare un discorsetto su questa “giravolta” dell’ex Posh Spice. Intanto, prendiamo questa frase nel senso più ampio possibile, perché non dobbiamo dimenticare che, alle volte, “desiderare di essere magri” non è un “atteggiamento” ma un disturbo alimentare, più o meno grave e sempre diffuso tra le nuove generazioni. Supponiamo che l’ex popstar oggi stilista faccia riferimento a tutti coloro che vivono in apparente equilibrio ma che, in realtà, si muovono furtivi in un regime di strettissime autoprivazioni. Svolazzano intorno alla patologia senza infilarci tutte le scarpe. Prendiamo quelli che li incontri dopo dieci anni e non hanno messo su un etto. Ebbene, possiamo dividerli in due categorie, semplificando: coloro che hanno davvero trovato un equilibrio e capito che alimentarsi in modo corretto, fare sport e concerdersi qualche sgarro è la via per il benessere e per il bene apparire, baciati magari da una costutizione magra. E coloro che non lo ammetterebbero mai ma, appena sentono nominare la parola “fritto“, hanno un micro infarto. Supponiamo che la frase di Victoria Beckham si rivolga a quelli del ‘perenne calcolo delle calorie’: se anche solo alcuni possono uscire dal tunnel del fabbisogno grazie all’idea di “stile”, va bene. Certo, la stilista e imprenditrice ha usato questa frase per lanciare una nuova collezione di abiti che puntano all’esaltazione delle forme. È marketing? Sì, ma è un cambio di passo comunque apprezzabile. Anche perché lei, fino a ieri, proponeva look rischiossisimi, roba da indossare solo con se in possesso della tempra di 007: un abito taglio dritto, per esempio, così appoggiato che dopo un piatto di pasta il rischio fantozziano di far saltare il primo bottone dei pantaloni e ammazzare un commensale era altissimo. Ora, Victoria ha capito che è necessario andare in un’altra direzione ed è un bene, marketing o no, che da lei venga un messaggio di questo tipo. Al settimanale Grazia ha pure detto che “le donne vogliono apparire sane e curvy. Vogliono avere seno e fondoschiena. Ne vedo tante a Miami camminare lungo la spiaggia, con pochi abiti addosso, fantastiche”. Non serve (giusto?) ricordare che “sano” non è necessariamente formoso né magro. Anche perché alla fine spiega lei stessa come la questione non sia parlare di corpi come oggetti ma puntare sull’equilibrio: “Non si tratta di avere una certa taglia. Si tratta di sapere chi sei e stare bene con te stesso. Personalmente, crescendo ho raggiunto il mio equilibrio tra il volermi divertite e l’essere disciplinata, sia nell’allenamento che nel mangiare sano”. Ricapitolando, la svolta di Victoria Beckham è positiva. Tutto è bene quel che finisce stretta la foglia larga la via? No. Viene in mente che poco più di un anno fa, ospite del podcast Uk Café’s Table 4, la ex Spice Girl ha dichiarato di amare “le verdure cotte al vapore, con aceto balsamico messo al momento“. Ancora: “Anche Gordon Ramsay, che è un nostro carissimo amico, ha confermato di non aver mai visto nessuno avere una disciplina ferrea come la mia, quando si tratta di cibo. Nonostante io non sia la persona più entusiasmante per quello che mangia, a tavola amo bere un drink e a cena posso essere un’ospite meravigliosa. So che quando si parla di cibo posso sembrare noiosa, ma adoro i toast integrali salati. Sono quei carboidrati che mi fanno sentire bene. E poi amo il sale!”. Non pare un esempio eccellente (dove stanno i grassi “buoni”, fondamentali pure quelli per il nostro organismo? E parrebbero latitare pure le proteine…). “I toast integrali sono quei carboidrati che mi fanno sentire bene” è una frase che fa commuovere. Ma la Dea pizza? E la Dea pasta? Proviamo a scrivere un messaggio alla “nostra”.

Victoria, cara,

un giorno ci spiegherai come fai a svegliarti ogni mattina all’alba (6 giorni su 7) per fare due ore di allenamento, ma non è questo il giorno. Per il momento, vorremmo sommessamente consigliarti di (ri)assaggiare la pizza. Così, per vedere l’effetto che fa. A occhio e croce potrebbe soppiantare il toast integrale salato come “carboidrato che ti fa stare bene”.

Con affetto, tante care cose.