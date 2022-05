Il paese di Vilkhivka, pochi chilometri a est di Kharkiv, è stato liberato due settimane fa dopo gli intensi combattimenti delle forze ucraine contro gli occupanti russi. I segni della guerra sono visibili ovunque: carri armati in mezzo alle strade e case distrutte. Il governo di Kiev ha fatto sapere che l’obiettivo delle forze russe “si concentra sul mantenere il controllo dei territori di Donetsk, Lugansk e Kherson e di assicurare la stabilità di un corridoio terrestre verso la Crimea”. In più, nella giornata di ieri, le truppe ucraine hanno lanciato una controffensiva nella direzione di Izyum, nella regione di Kharkiv. Secondo il governatore Oleg Synegubov, “il nemico si sta ritirando in alcune aree”.