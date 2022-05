“Attacchi dal cielo e tentativi di avanzamento via terra. Il cinismo del nemico cresce. Gli occupanti stanno attaccando non solo i difensori dell’Azovstal, ma anche le loro famiglie. Hanno pubblicato sui social i contatti personali (telefoni, profili) delle spose e delle mogli dei combattenti ucraini. Il più alto livello di disumanità e cinismo. Siamo tutti in debito con i difensori di Mariupol”. Lo scrive su Telegram Petro Andryushchenko, consigliere del sindaco di Mariupol, che ha diffuso il video di nuovi attacchi russi all’acciaieria Azovstal.