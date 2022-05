Vuole un voto in Parlamento perché dice che lo scenario della guerra è cambiato e nessuno ha mai conferito un mandato politico al governo di Mario Draghi. Giuseppe Conte torna a chiedere al premier di comparire davanti alle Camere. “Occorre dare atto al M5s” che sul conflitto in Ucraina e sulle armi “non stiamo fissando bandierine ma stiamo facendo un discorso chiaro e trasparente: stiamo vivendo uno scenario di emergenza assolutamente imprevisto”, dice il presidente del M5s a Piazzapulita su La 7. “Il governo – continua- era nato per affrontare l’emergenza pandemica e il Pnrr, ma di fronte ad uno scenario imprevisto non possiamo pensare che il governo vada avanti da sé, decidendo di volta in volta cosa fare e come posizionarsi perché non ha un mandato politico”.

L’ex premier, insomma, è tornato a chiedere al suo successore di intervenire in aula, ipotizzando anche il voto di un documento sul conflitto: “E’ giusto ci sia un aggiornamento sullo stato della guerra” e “un passaggio con un voto e con un atto di indirizzo parlamentare sarebbe un elemento di chiarezza anche per tutte le forze politiche. Dopo due mesi e mezzo gli scenari stanno cambiando e noi dobbiamo poter dare un mandato più forte“. E a questo proposito Conte è nuovamente intervenuto sul dibattito relativo alle armi inviate a Kiev: “Dopo un terzo decreto vogliamo fare una riflessione? Dopo un terzo invio di armi -che per noi non devono essere nè più pesanti, nè più letali- vogliamo fare una discussione? Dopo terzo invio, io credo che l’Italia abbia dato il suo contributo. L’Italia ha già dato e ora deve essere in prima linea per la pace”.

Conte ha pure commentato le dichiarazioni di Draghi dopo l’incontro con Joe Biden. “Ho sentito Draghi che giustamente ha detto il negoziato non possiamo farlo sulla testa di Zelensky e dell’Ucraina, lo condivido ma non possiamo lasciare a lui soltanto la responsabilità esclusiva del negoziato perchè siamo coinvolti anche noi”. In che senso coinvolti anche noi? “Non possiamo fingere che non abbiamo un coinvolgimento ancorchè indiretto”. Su Draghi, ha proseguito Conte, da Washington “le affermazioni che sono filtrate o rese alla stampa sono francamente in sintonia con quello che ho sostenuto nelle scorse settimane: sono di un certo equilibrio, certamente. Ma il punto non è fare le dichiarazioni. Io ho posto una questione complessiva che non è per mettere in difficoltà il Presidente del Consiglio dei ministri ma per chiarire, in una maggioranza così dilatata, con forze politiche che hanno sensibilità diverse, la necessità di una sintesi politica perché l’Italia dia al governo un mandato molto chiaro e forte verso una soluzione che ci sta più a cuore”. Sul fronte economico Conte è tornato a chiedere un Recovery fund per l’energia: “Sono stato il primo a chiamare tutti i leader politici per dire di essere tutti uniti sul no alle sanzioni, ma senza un Energy Recovery Fund è velleitario pensare a un embargo del gas russo”. Un’ipotesi del genere “passa attraverso un adeguato finanziamento con debito pubblico comune europeo, stoccaggi e piani d’acquisto comuni”.