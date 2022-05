Dopo la rottura con Giulia Lisioli (alla quale aveva riservato una dedica in diretta all’ultimo Festival di Sanremo), Blanco ha trovato un nuovo amore. Il suo nome è Martina Valdes, nata a Desenzano del Garda (Brescia) l’8 novembre del 2001. È lei la ragazza che “ha fatto impazzire” il cantante rivelazione dell’anno. Pare che i due già si conoscessero da tempo (anche Blanco è di vicino Brescia) ma la scintilla sarebbe scoccata poco dopo la vittoria dell’interprete a Sanremo2022 con il brano ‘Brividi’ (insieme a Mahmood). Martina è una ballerina, attualmente lavora al Mamacita Club, organizzazione che realizza eventi in varie discoteche italiane. Ad oggi, 11 maggio, la ragazza conta 17.3mila follower su Instagram e quasi 90mila su TikTok. Infatti è sulla piattaforma cinese che dà il meglio di sé, tra balletti e coreografie.

Da 25 a 500 mila visualizzazioni per video, da sola o in compagnia di colleghe e amici, Martina sa bene come utilizzare i social. Circa 4 settimane Blanco l’aveva ripresa con il proprio cellulare e pubblicata sui social, confermando sostanzialmente i pettegolezzi che giravano già da giorni. Anche ieri, a poche ore dall’inizio dell’Eurovision Song Contest 2022, Blanco ha pubblicato un contenuto sulle stories di Instagram con Martina protagonista. I due sono stati anche ‘pizzicati’ tra le vie di Torino sul monopattino. Nel video, pubblicato da La Stampa, è Blanco a guidare, mentre Martina si stringe forte a lui. Canotta bianca e pantaloni lunghi neri per il cantante classe 2003, un vestito nero molto semplice, invece, per lei. Occhiali da sole e via, un momento di relax e spensieratezza mentre si avvicina la grande finale della kermesse musicale. Appuntamento a sabato 14 maggio, dalle 20:35 su Rai 1.