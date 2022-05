Una giornalista della rete televisiva al-Jazeera, Shireen Abu Aqleh, è stata uccisa nel mezzo di uno scontro tra soldati israeliani e palestinesi, avvenuto nella città di Jenin – a nord della Cisgiordania. Per il ministero della salute palestinese, la giornalista è stata raggiunta da un colpo di arma da fuoco alla testa ed è deceduta sul colpo: indossava un giubbotto con scritto “press”, che la indicava chiaramente come membro della stampa. Lo riferisce un ministro del Qatar. Sempre a Jenin, un altro giornalista, che lavora per la testata palestinese Al-Kuds, ha riportato ferite di arma da fuoco ma si troverebbe in condizioni stabili.

“Le circostanze della morte della Abu Aqleh non sono chiare” ha fatto sapere una collega di al-Jazeera, Nida Ibrahim, ma un “video dell’incidente mostrano che è stata colpita alla testa mentre stava seguendo gli eventi a Jenin, in particolare un blitz israeliano“. L’emittente ha poi sottolineato che Abu Aqleh “è stata uccisa a sangue freddo dalle forze israeliane” che, ritiene, “hanno commesso un crimine atroce” per “impedire” ai media di svolgere il loro lavoro.

Le forze di difesa israeliane (IDF) hanno a loro volta dichiarato via Twitter che stavano conducendo “un’attività di antiterrorismo per arrestare sospetti terroristi nel campo profughi di Jenin”: durante questa “attività”, hanno continuato le fonti israeliane, decine di uomini armati palestinesi “hanno aperto il fuoco e lanciato esplosivi contro i soldati e i militari hanno risposto al fuoco in direzione degli uomini armati”. Le Idf aggiungono di star indagando e valutando la possibilità che alcuni giornalisti “siano stati colpiti dagli uomini palestinesi”.

La presidenza palestinese di Abu Mazen ha condannato “il crimine di esecuzione da parte delle forze di occupazione israeliane, della giornalista Shireen Abu Akleh” e ha dichiarato di ritenere “il governo israeliano pienamente responsabile di questo atroce crimine”, sottolineando che fa parte “della politica quotidiana perseguita dall’occupazione contro il nostro popolo, la sua terra ei suoi luoghi santi”.