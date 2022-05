TikTok. Stiamo parlando di Sam Ryder, il 32enne britannico che rappresenta il Regno Unito all’Eurovision Song Contest 2022, in partenza oggi 10 maggio a Torino (è riuscito a conquistare il web. E chissà se, con la sua voce potente e le vivide espressioni, riuscirà a ricevere lo stesso riscontro anche durante la kermesse musicale così tanto attesa. 3.7 milioni su Instagram e ben 12.3 su. Stiamo parlando di, il 32enne britannico che rappresenta il Regno Unito all’, in partenza oggi 10 maggio a Torino ( qui tutte le info sulla prima serata ). Sam Robinson – questo il suo vero nome – è divenuto famoso grazie ai social, in particolare sulla piattaforma cinese dove conta più di 100 milioni di ‘mi piace’. Tra le cover che lo hanno portato al successo, oltre ad alcune dei Queen e di Adele, c’è “What’s Up” dei 4 Non Blondes, che conta oltre 54 milioni di visualizzazioni. Dal 2009 è attivo nel mondo della musica come cantante e chitarrista ma è stato grazie alla condivisione che, durante il primo lockdown per il Covid,. E chissà se, con la sua voce potente e le vivide espressioni, riuscirà a ricevere lo stesso riscontro anche durante la kermesse musicale così tanto attesa.

Per l’Eurovision 2022 porta un brano dal titolo “Space Man”. ” Sono un fan di Eurovision da quando sono piccolo. Sono così onorato di avere la possibilità di cantare ad un evento accanto ad alcuni degli artisti, performer e autori più di talento d’Europa”, ha affermato Ryder alla BBC Radio, che ha deciso insieme all’agenzia TaP Music la sua partecipazione al contest. Poi ha aggiunto: “Spero di cantare nel miglior modo possibile per rendere il Regno Unito orgoglioso di me”. Le aspettative sono alte, anzi altissime. Infatti il Telegraph lo ha descritto come “la migliore occasione di vittoria degli ultimi decenni” e “La più grande speranza di risorgere dalle ceneri dell’Eurovision“. Effettivamente bisogna tornare al 1997 per trovare una vittoria del Regno Unito. Sarà davvero la loro volta buona? L’Italia, con Mahmood e Blanco, saprà sicuramente difendersi.