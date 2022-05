L’intelligence statunitense ha fornito all’Ucraina informazioni utili per colpire l’incrociatore russo Moskva – affondato a metà aprile – presumibilmente con missili anti-nave ucraini. È quanto rivelano diversi media americani, tra cui New York Times, Washington Post e Cnn citando fonti anonime vicine al dossier. Per Nbc News, gli americani – su richiesta delle forze di Kiev – hanno confermato che una nave nel Mar Nero, segnalata dagli ucraini, era in effetti l’incrociatore Moskva appartenente alla Marina della federazione, fornendone inoltre la posizione. Stando a una fonte Usa citata dal Post, nonostante il passaggio di informazioni preziose, gli Stati Uniti “non erano a conoscenza” dell’obiettivo dell’Ucraina di colpirlo.

Una notizia che, però, è stata smentita in mattinata dal portavoce del Pentagono, John Kirby: “Non forniamo informazioni sulla posizione di alti comandanti militari sul campo di battaglia né partecipiamo alle decisioni sugli obiettivi dell’esercito ucraino”, ha affermato rispondendo anche alle indiscrezioni di stampa pubblicate ieri dal Times, secondo le quali l’intelligence americana ha collaborato con i militari di Kiev per individuare e uccidere alti comandanti russi in Ucraina, e che hanno provocato la reazione della Casa Bianca che ha definito il quotidiano Usa “irresponsabile”. “Gli ucraini – ha concluso Kirby – hanno francamente molte più informazioni di noi”.

Anche la portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, Adrienne Watson, dopo l’articolo di ieri pubblicato dal Nyt ha dichiarato che “gli Stati Uniti forniscono intelligence sul campo per aiutare gli ucraini a difendere il loro Paese, non forniamo intelligence con l’intento di uccidere generali russi”. Ben consapevole che se venisse dimostrata una collaborazione attiva di Washington alle operazioni militari di Kiev, questa potrebbe essere letta da Vladimir Putin come un atto di guerra.