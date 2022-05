Gli Usa hanno fornito informazioni di intelligence che hanno aiutato gli ucraini a colpire e uccidere numerosi generali russi morti in azione nel conflitto ucraino. Lo scrive il New York Times citando alti dirigenti americani. Gli ufficiali ucraini sostengono di aver eliminato circa 12 generali di Mosca al fronte, un numero che ha stupito gli analisti militari.

Washington ha condiviso localizzazione e altri dettagli dei quartieri generali mobili russi, che cambiano frequentemente. Dati geografici che i militari di Kiev hanno combinato con le loro informazioni di intelligence, compresa l’intercettazione di comunicazioni, per condurre attacchi di artiglieria e di altro tipo che hanno portato alla morte degli alti ufficiali russi. Non tutti gli ‘strikes’ sono stati effettuati con l’aiuto dell’intelligence Usa, che ad esempio non ha avuto alcun ruolo in quello dello scorso weekend contro il capo di stato maggiore russo Valery Gherasimov, che si sarebbe comunque salvato.

Informazioni in tempo reale sull’esercito ucraino, scrive Nyt, vengono fornite anche da altri alleati Nato. Gli Stati Uniti vietano loro stessi di fornire informazioni segrete sugli ufficiali più alti in grado delle forze armate del Cremlino, hanno precisato le fonti (lasciate anonime). Durante il conflitto, si legge sulla testata, le agenzie di intelligenze Usa hanno usato, fra gli altri strumenti, anche satelliti per tracciare i movimenti delle truppe di Mosca. Anche il drone Switchblade è in arrivo sul campo di battaglia: può essere impiegato per utilizzare singoli. Gli ufficiali americani hanno poi detto al giornale che i generali russi, spesso, si espongono alle intercettazioni perché utilizzano telefoni e radio non protetti a sufficienza.

Il portavoce del Pentagono John F. Kirby, intervistato sulla questione, non ha fornito dettagli. Ma riconosciuto che gli Stati Uniti forniscono “all’Ucraina informazioni e intelligence che possono usare per difendersi”. Adrienne Watson, una portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, ha precisato che queste risorse non sono state consegnate a Kiev “con l’intento di uccidere i generali russi”. È arrivato il commento del portavoce del Cremlino. Secondo il portavoce Dmytry Peskov la fornitura di queste informazioni da parte dei membri Nato non aiuta il “rapido completamento” dell’operazione militare speciale russa in Ucraina.