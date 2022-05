Rapper e conduttore. Clementino ha pubblicato, a tre anni dal suo ultimo disco, il nuovo “Black Pulcinella” e dal 18 aprile conduce insieme a Lorella Boccia “Made in Sud”, lo show comico in onda dall’Auditorium Rai di Napoli, in prima serata su Rai Due ogni lunedì. L’artista sarà ospite al talk Programma condotto da Claudia Rossi con Andrea Conti in streaming martedì 3 maggio dalle ore 15 su Facebook e YouTube di Il Fatto Quotidiano e FqMagazine. “Black Pulcinella’ – ha commentato Clementino – si rifà al mio modo di vivere la musica. ‘Black’ per la musica afro-americana e ‘Pulcinella’ per la maschera napoletana. È un titolo che volevo dare a un album da più di 10 anni. In passato quando mi chiedevano ‘ma tu che genere fai?’, spesso rispondevo ‘il Black Pulcinella’. Pulcinella è una maschera che rappresenta la città di Napoli, nel modo di essere servo di un padrone che però allo stesso tempo prende in giro. È un personaggio che ha passato tanti guai ed è in realtà molto triste, ma da fuori non lo vede nessuno, ed è proprio come sono io. Mi considero la reincarnazione dell’anima di questa nota maschera, me l’hanno detto in molti. Questo album è ‘the dark side of Ienawhite’, il lato nero di Clementino, è Black Pulcinella”.