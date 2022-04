Treviglio, 28 aprile, ore 7,45, Silvana Erzemberger brandisce la pistola con la quale ha fatto fuoco su Luigi Casati, 61 anni, e sua moglie Monica Leoni, 58 anni. L’uomo è morto sul colpo, la donna è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata all’ospedale di Bergamo in codice rosso. Nelle immagini girate sul cortile del palazzo di via Brasside dov’è avvenuto il delitto, si vede anche il cane della coppia, che era stato al centro di frequenti liti tra i coinquilini. Silvana Erzemberger è in stato di fermo ed è accusata di omicidio. Si trova rinchiusa nel carcere di Via Gleno a Bergamo in attesa dell’interrogatorio di garanzia