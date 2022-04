In una lunga intervista rilasciata a Glamour America, Meghan Fox si è aperta sulla sua vita. Dopo tanti anni lontana dalle luci dei riflettori, due anni fa, è tornata alla ribalta, anche grazie alla storia con il cantante Machine Gun Kelly, di 4 anni più giovane. Le critiche sul suo aspetto fisico e la sua sensualità non sono mai mancate, ma l’attrice, oggi, ha smesso di starci male: “Credo che la gente trovi sconvolgente il fatto che io mi senta libera e che mi voglia divertire con il mio aspetto e quello che sono, in generale”. Da quando la Fox e Machine Gun Kelly sono una coppia, i red carpet sono tornati a essere divertenti: con i loro look, rispecchiano le loro eccentriche personalità, che incuriosiscono i siti di tutto il mondo.

Con un post dello scorso gennaio, Meghan ha annunciato il fidanzamento con il musicista, dichiarando di aver bevuto l’uno il sangue dell’altro: “Ok, credo che la cosa del sangue abbia fatto credere alla gente che io e MFK siamo come dei personaggi di Game of Thrones, che beviamo il nostro sangue da grandi calici. In realtà si tratta solo di qualche goccia e lo facciamo in occasione di rituali“. Lo scambio di sangue per la coppia, infatti, è legato all’astrologia: “Quando c’è la nuova luna o la luna piena, pratico questi rituali. È come una sorta di passaggio e si fa per una ragione”. Un amore intenso, il loro, arrivato dopo la relazione di 15 anni con Brian Austin Green: “MGK è letteralmente il mio prototipo, che immaginavo già da piccola”.