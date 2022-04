I residenti di Mariupol, in Ucraina, ripuliscono la città che sta rapidamente tornando a una vita pacifica, nonostante le esplosioni siano ancora in corso ad Azovstal. Insieme ai servizi comunali della città e ai dipendenti del ministero per le Situazioni di emergenza, i cittadini continuano a riportare l’ordine in città, cercando di fare il più possibile. Sempre più volontari partecipano all’eliminazione delle conseguenze dei bombardamenti della città: le strade sono state ripulite da cavi rotti e auto distrutte, e ora la maggior parte è accessibile ai veicoli.