Affluenza al 26,41% quella registrata a mezzogiorno nel voto per il ballottaggio delle presidenziali in Francia. Si tratta di due punti in meno rispetto al 2017 ma un punto in più rispetto a due settimane fa, in occasione del primo turno delle elezioni. La sfida è tra il presidente uscente Emmanuel Macron e la leader del Rassemblement National Marine Le Pen, arrivati rispettivamente al primo e al secondo posto nel primo turno che si è tenuto il 10 aprile. Accompagnato dalla moglie Brigitte Macron ha votato nel seggio di Le Touquet, comune del dipartimento del Passo di Calais, lo stesso dove si trova Henin Beaumont, la città in cui ha votato Marine Le Pen.

Macron è favorito per un secondo mandato. ma mai prima d’ora l’estrema destra è arrivata così vicina ad una possibile elezione all’Eliseo: secondo l’ultimo sondaggio Elabe, che Bfmtv ha pubblicato venerdì con L’Express e Sfr, il presidente uscente sarebbe favorito per la vittoria con il 55,5% dei consensi, oltre 10 punti percentuali in più rispetto a Le Pen ferma al 44,5%.

Al primo turno il leader de La République En Marche ha incassato il 27,8% dei voti, contro il 23,1% dell’avversaria. L’astensione ha superato il 26%, in aumento rispetto al 2017. Sono circa 48,7 milioni gli elettori chiamati alle urne: i seggi elettorali rimarranno aperti fino alle 19:00, ad eccezione delle grandi città come Parigi, Lione, Marsiglia, Rennes, Tolosa, Grenoble, Nantes e Bordeaux, dove si potrà votare fino alle 20. Nei territori d’oltremare, a causa del fuso orario, la votazione è iniziata sabato.