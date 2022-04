Un’attesa del genere gli appassionati di motori non la vivevano da almeno un decennio: la Ferrari arriva in Italia in testa alla classifica del mondiale di Formula 1, con il titolo di favorita anche per il Gran Premio dell’Emilia Romagna. Sul circuito di Imola le qualifiche, condizionate dalla pioggia e dalle bandiere rosse, hanno dato ragione alla Red Bull guidata dal campione del mondo Max Verstappen. Ma le due Rosse hanno confermato di essere veloci, con il secondo posto in griglia di Charles Leclerc.

Ci sono tutti gli ingredienti per un week end spettacolare, anche grazie alle novità del regolamento: Imola, infatti, è uno dei tre appuntamenti della stagione in cui si disputa la Sprint Race. Un nuovo format, che stravolge le abitudini: le qualifiche con il giro secco si sono appunto disputate venerdì. Servivano a determinare la griglia di partenza del sabato, il giorno in cui si disputa la gara Sprint: una mini corsa che dura un terzo dei giri previsti per un gran premio ordinario e che mette in palio anche punti per la classifica mondiale. Al termine della gara, il primo in classifica riceve 8 punti, il secondo 7, il terzo 6 e via via a scalare fino all’ottavo posto. Inoltre, altro aspetto cruciale, l’ordine d’arrivo della Sprint Race determina la griglia di partenza del Gran premio, che scatta alla domenica come sempre.

In tutto quindi, il Gran premio dell’Emilia Romagna metto in palio ben 34 punti per chi riuscisse a fare bottino pieno: vittoria, giro veloce e primo posto anche nella gara sprint. Per Leclerc e la Ferrari è una grande occasione, ma allo stesso tempo un rischio, specialmente se al sabato qualcosa dovesse andare storto. Ecco tutti gli orari da tenere a mente per seguire il weekend di Formula 1, da vedere tutto in diretta su Sky (in streaming su Now Tv e Sky Go) e in chiaro su Tv8:

Sabato 23 aprile

Prove libere: ore 12:30

Sprint race: ore 16:30 (diretta anche su Tv8)

Domenica 24 aprile

Gara: ore 15:00 (diretta anche su Tv8)