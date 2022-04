Due ladri le sono entrati in casa e hanno tentato di rapinarla: la vittima, un’anziana di 90 anni, non si è arresa ha messo in fuga i due assalitori a morsi. L’episodio, si legge su Il Messaggero, è avvenuto lo scorso 7 aprile a Roma, nelle vicinanze di piazza Bologna: uno dei due aggressori, un ragazzo di 16 anni di etnia rom, è stato arrestato dagli agenti di polizia e portato nel carcere minorile. La vittima invece se l’è cavata con qualche livido.

I ladri hanno tentato di immobilizzare l’anziana signora una volta entrati nell’appartamento, dopo aver forzato una porta-finestra: la 90enne ha reagito con urla e morsi alle mani degli aggressori, attirando l’attenzione dei vicini e mettendo i due in fuga. Sono quindi intervenuti sul posto gli agenti di polizia e gli esperti della scientifica, che attraverso l’identificazione delle impronte lasciate dai rapinatori sono risaliti al 16enne, che vive nel campo nomadi di Villa Gordani, e lo hanno arrestato con l’accusa di tentata rapina. Il complice del ragazzo è ancora a piede libero.

“Ero in casa, da sola, in pieno giorno, e mi sono ritrovata quei due ragazzi dentro casa. Avevano il volto coperto dalle mascherine, sono morta dalla paura. Mi hanno buttato a terra e mi hanno bloccato le braccia. A quel punto ho reagito”, ha raccontato l’anziana signora al Messaggero. “Li ho presi a morsi e mi sono messa a gridare con tutto il fiato che avevo, ora che ne hanno preso uno sono contenta, spero che la polizia prenda anche l’altro”.