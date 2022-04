Ieri sera un ragazzo di 12 anni è precipitato attraverso un lucernario nella stazione Famagosta della linea verde della metropolitana di Milano. Le ferite riportate dalla caduta, si apprende, non sono gravi.

Il 12enne stava giocando con alcuni amici nei giardini sulla strada, quando è saltato sulla struttura in plexiglass rompendola e precipitando per alcuni metri: il ragazzo è stato portato all’ospedale Niguarda, ma non ha riportato fratture. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, una volante della Questura, una pattuglia della polizia locale e il personale dell’Atm, che ha avviato gli opportuni accertamenti per ricostruire le dinamiche della vicenda. Il tutto è stato ripreso in un video postato su Facebook.