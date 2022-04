Atmosfere anni Cinquanta all’interno del mercato di Odessa, ora trasformato in centro di accoglienza e di smistamento per i soldati. All’interno del mercato c’è un gruppo che canta per allietare i volontari. Nel mercato vengono raccolti cibo, vestiti, medicine e generi di prima necessità per i soldati. Ma anche lettere e cartoline con messaggi destinati a chi combatte, come questo: “Non ci arrenderemo mai”