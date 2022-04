Altri tre morti sul lavoro in Italia, in meno di 24 ore. A Sorso (Sassari), nella zona artigianale, un operaio di 23 anni è rimasto vittima del crollo di un ponteggio in un’azienda edile. A Trento, un operaio di 39 anni è stato travolto dalla parete che stava demolendo davanti alle scuole medie Manzoni. A Cesena, un altro operaio di 60 anni è morto travolto dal carico di un camion che stava scaricando. Nel primo bimestre del 2022, l’Inail ha registrato in totale 114 morti sul lavoro: il 9,6% in più rispetto allo stesso periodo del 2021. Solo nel mese di gennaio, sono state 46 le persone che hanno perso la vita mentre lavoravano (il 12,2% in più del gennaio 2021).

In Sardegna, il muratore di Ossi era impegnato nel deposito dell’azienda in cui lavorava. Lungo una parete erano accatastati dei ponteggi che stava caricando su un camion, ma una parte è caduta e lo ha travolto. Per lui non c’è stato nulla da fare, il colpo in testa è stato fatale ed è stato vano l’arrivo dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sorso e Porto Torres e gli operatori dello Spresal.

A Trento, dopo il crollo del tramezzo i colleghi dell’operaio di origini albanesi rimasto travolto hanno chiamato i soccorsi che l’hanno trasportato all’ospedale Santa Chiara dall’unità operativa Trentino Emergenza, ma le sue condizioni erano troppo gravi. È la seconda vittima trentina sul lavoro nelle ultime 48 ore. Ieri, 14 aprile, a Predazzo è morto schiacciato da un tronco Aldo Fanton, 61 anni, titolare di un’impresa boschiva.

A Cesena, l’incidente mortale è avvenuto nella sede di Hera, a Pievesestina di Cesena. La vittima, ha ricostruito la polizia, era un dipendente di una ditta di autotrasporto con sede ad Avellino: aveva da poco raggiunto la destinazione quando – per cause ancora da chiarire – poco dopo le 11 è rimasto vittima dei grossi bidoni per la raccolta di rifiuti che stava scaricando dal mezzo.