L’Abc aveva inizialmente riferito che Frank James, principale sospettato di aver aperto il fuoco nella metro di New York, fosse stato arrestato dalla polizia. Poco dopo l’emittente ha corretto il tiro, precisando che il 62enne, invece, si trova ancora a piede libero. Dodici minuti dopo la sparatoria, James diceva “volevo uccidere tutto quello che vedevo”.

I suoi video postati sui social erano stati definiti dal sindaco Eric Adams dichiarati “preoccupanti” nell’ambito delle indagini preliminari: pronunciava insulti razzisti nei confronti dei neri europei e degli americani, delle donne, dei senzatetto e degli assistenti sociali. In un intervento pubblicato il primo marzo James denunciava la “crescente violenza nelle metropolitane di New York”. A Brooklyn, dove si è verificata la sparatoria, ci sono stati almeno 29 feriti, ma nessuno fra loro è in pericolo di vita.