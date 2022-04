“Il 24 febbraio 2022 è una data che nessun ucraino dimenticherà mai”. Viktor Onoshko, giovane padre di famiglia ucraino, accompagna con queste parole il video che ha realizzato con le immagini riprese dalle telecamere installate in casa e che poi ha pubblicato su Instagram. “Come abbiamo incontrato la guerra – prosegue il post di Onoshko – La Russia ci ha attaccato alle 5 del mattino e mi sono svegliato per le esplosioni. Abbiamo preparato e raccolto le cose più importanti in un’ora e siamo usciti di casa. Ogni volta che guardo questo video piango. Molto presto arriverà la nostra vittoria e potremo finalmente tornare a casa nostra“.