“Ossido di etilene superiore ai limiti di legge” riscontrato in alcuni lotti di gelati confezionati. A lanciare l’allarme è Ilfattoalimentare.it, che ha reso noto che il marchio Mars Incorporated è stato costretto a ritirare alcuni lotti di gelati Twix, Bounty, M&M’s e Mars dopo segnalazioni da parte di Decò e Unes. All’interno delle confezioni, infatti, è stata ritrovata una quantità di ossido di etilene superiore ai limiti. Si tratta di una potente sostanza in grado di uccidere batteri, funghi e virus che, però, è stata di recente classificata dall’International Agency for Research on Cancer come cancerogena e tossica: aumenterebbe, infatti, l’incidenza di linfomi e leucemie.

Mars Italia rende noti quali sono i lotti incriminati – ora ritirati dal mercato – e invita i consumatori a non mangiare i gelati segnalati.

-Twix Ice Bar, in confezioni singole da 40 grammi, con il termine minimo di conservazione (Tmc) 31/07/2022 (EAN 5000159484657);

-Twix Ice Bar, in confezioni da 6 pezzi da 34,2 grammi ciascuno, con i Tmc 31/04/2022 e 31/07/2022 (EAN 5000159484695);

-Bounty Ice Bar, in confezioni da 6 pezzi da 39,1 grammi ciascuno, con il Tmc 31/05/2022 (EAN 5000159483063);

-M&M’s Choco Ice Bar, in confezioni da 4 pezzi da 63 grammi ciascuno, con il Tmc 31/05/2022 (EAN 5000159500678)