Il rendimento dei titoli di Stato decennale italiani è in ulteriore risalita e tocca il 2,43%, ai massimi dal marzo del 2020. La risalita dei rendimenti coinvolge tutti i bond europei. Il bund, equivalente tedesco del Btp decennale, rende lo 0,77% ossia sette punti base (lo 0,07%) in più di ieri. Lo spread, vale a dire il differenziale di rendimento tra titoli italiani e tedeschi, rimane quindi sostanzialmente stabile a 161 punti. Nell’ultimo mese i rendimenti dei Btp a dieci anni sono saliti dello 0,52%, rispetto ad un anno fa un decennale paga invece l’1,65% in più. I titoli italiani si confermano i più redditizi dell’area euro preceduti dai soli bond greci (oggi al 2,82%). Un decennale spagnolo paga l’1,7%, uno francese l’ 1,26%.

I rendimenti dei titoli di stato, che sono fissi in valore assoluto ma espressi in percentuale rispetto al valore del titolo, salgono quando il prezzo del bond scende. La discesa è dovuta a flussi di vendita sul mercato che superano gli acquisti finché l’equilibrio non viene ristabilito a un valore più basso. I bond vengono venduti per diverse ragioni, la più influente sono le attese per interventi restrittivi nella politica monetaria di Federal Reserve e, in minor misura, Banca centrale europea, alla luce del rafforzamento dell’inflazione. La contromossa delle banche centrali in questi casi è quella di alzare i tassi. Per adeguarsi a questi nuovi rendimenti i titoli in circolazione riducono il loro valore.