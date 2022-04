Sarà ballottaggio tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Secondo i primi exit poll sulle elezioni presidenziali in Francia (Ipsos-Sopra Steria), il presidente uscente ottiene il 28,5% delle preferenze ed è avanti cinque punti rispetto alla candidata del Rassemblement National (23,3%) che, nonostante la rimonta delle ultime settimane, si ferma al secondo posto. Terzo, con un risultato che si prospetta ancora meglio delle previsioni più ottimiste, Jean-Luc Mélenchon (20,3%). Proprio il leader della sinistra radicale, nel primo discorso ai suoi, ha dichiarato: “Al secondo turno non bisogna dare un solo voto a Marine Le Pen”. Il candidato estremista di destra Éric Zemmour si ferma al 7% e ha invece invitato a sostenere proprio Le Pen. Deludente il risultato della candidata dei Repubblicani Valérie Pécresse che si ferma al quinto posto (4,8%) e dichiara il suo sostegno al presidente uscente (e abbandona i colleghi a destra). Sosterranno Macron anche il candidato dei Verdi Yannick Jadot che non ha fatto più del 4,3% e la socialista Anne Hidalgo, che è crollata sotto il 2 per cento. Male, come da previsioni, l’affluenza: l’astensione raggiunge il 26,2% ed è quattro punti più alta della scorsa tornata. Ora che gli occhi sono puntati al secondo turno, fondamentale sarà capire proprio il comportamento di chi ha deciso di disertare le urne.

L’estrema destra al ballottaggio, Le Pen ora chiede i voti di Zemmour – Per la seconda volta Marine Le Pen sfiderà Emmanuel Macron al ballottaggio. Per la leader del Rassemblement national è sicuramente un successo, anche se il risultato è ridimensionato rispetto alle aspettative delle ultime ore. Da quindici giorni infatti era data in grande crescita, tanto da far temere al presidente uscente di perdere la prima posizione. Alla fine il distacco c’è e ora dovrà lavorare sugli elettori di destra che non l’hanno scelta e su tutti quelli che neanche si sono presentanti alle urne. “Tutti quelli che oggi non hanno votato per Emmanuel Macron sono chiamati a unirsi al nostro raggruppamento“, ha detto nel suo discorso ai sostenitori. Il primo a unirsi è stato Eric Zemmour che si è fermato al 7%: “Ho molti disaccordi con Marine Le Pen, ma davanti a lei c’è un uomo che ha fatto entrare milioni di immigrati e che farà di peggio se sarà rieletto. Invito quindi a votare per Le Pen”, ha detto. A destra chi ha invece già mollato Le Pen, è la candidata dei Republicains Valérie Pécresse: “Al ballottaggio “voterò in coscienza per Emmanuel Macron”, ha detto, affermando che “il progetto di Marine Le Pen condurrebbe il Paese alla discordia, al fallimento, la sua vicinanza a Vladimir Putin la discredita“.

Peggiora l’astensione: in calo di quattro punti rispetto al 2017 – Come previsto da sondaggi e analisti, l’affluenza è calata ancora rispetto a cinque anni fa. Secondo l’istituto Ipsos per la tv pubblica francese – è stata al primo turno del 26,2%. Al primo turno di 5 anni fa, l’astensione fu del 22,2% al primo turno ma nel 2002, anno del record di non votanti, salì al 28,4%, una cifra record.