“Siamo cittadini europei“. È questo l’appello di 28 giovani ucraini per l’adesione immediata dell’Ucraina nell’Ue, lanciato insieme a Eumans – il movimento paneuropeo di cittadini fondato da Marco Cappato – che ha organizzato una raccolta firme per chiedere alle istituzioni e ai leader europei di adoperarsi per accelerare le procedure di ingresso nell’Unione europea e per garantire i diritti di cittadinanza agli ucraini.