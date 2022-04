Jennifer Lopez e Ben Affleck a un passo dal grande sì? Così sembrerebbe, stando alla news riportata da TMZ. La passione tra le due star è (ri)scoppiata nel 2021, dopo che ben 18 anni prima si erano detti addio poco prima delle nozze. Oggi, però, il giorno del matrimonio potrebbe essere di nuovo vicino e a confermarlo c’è un anello di diamanti. Un paparazzo di TMZ, infatti, ha immortalato la Lopez con il prezioso gioiello.

Could Bennifer FINALLY be getting the wedding they dreamed of all those years ago?! https://t.co/PP90A4EbQh — TMZ (@TMZ) April 8, 2022

Lei, accortasi dell’occhio indiscreto, ha cercato di nascondere il grande diamante, ma ormai il flash era partito. La storia tra i due prosegue a gonfie vele e la coppia si è appena trasferita in una mega villa da 55 milioni di dollari, formata da 10 camere da letto ben 17 bagni. Fonti vicini a Jennifer e Ben confermano al sito inglese ETOnline l’affiatamento e i grandi progetti di vita: “Sanno che sono destinati a stare insieme. Parlano di ciò che non ha funzionato in passato e usano l’esperienza per rafforzare la loro relazione, per il futuro e per il bene delle loro famiglie”. Anche l’ex moglie di Affleck e madre dei suoi tre figli, Jennifer Garner, approverebbe la relazione.