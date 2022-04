Sospeso il processo in contumacia a 26 cittadini sauditi, tra cui due consiglieri del principe ereditario di Riyad Mohammed Bin Salman, accusati di aver ucciso, fatto a pezzi e fatto sparire il cadavere dell’editorialista del Washington Post, Jamal Khashoggi, critico nei confronti del politico saudita. È la scelta del tribunale turco che oggi ha deciso di trasferire il caso a Riyad, in Arabia Saudita. Si concretizza dunque l’ipotesi ventilata nei giorni scorsi e a cui si era opposta Hatice Cengiz, fidanzata 39enne del giornalista residente negli Stati Uniti, assassinato il 2 ottobre 2018 nel consolato saudita di Istanbul.

“È inaccettabile, non mi darò per vinta solo perché il governo turco ha deciso di arrendersi. Sto chiedendo giustizia per una persona che non può difendersi perché è stata ammazzata”, aveva detto Cengiz all’Ansa nei giorni scorsi. Alla richiesta di spostare il processo in Arabia Saudita, presentata dal pm durante l’udienza della scorsa settimana scorsa, Cengiz era “sconvolta e profondamente delusa“. “Per me è stato un forte colpo al cuore perché, fin dall’inizio, io e il governo turco siamo stati dalla stessa parte, mi sono stati vicini cercando di trovare giustizia”, aveva aggiunto. È probabile che ora Cengiz presenterà appello contro la decisione, come aveva precedentemente annunciato.

Nel 2018, cinque persone sono state condannate a morte in Arabia Saudita per l’omicidio dopo che il Regno aveva aperto a sua volta un processo. Ma, in quella circostanza, il procuratore saudita Saud al-Mojeb aveva scagionato il principe ereditario. Una conclusione opposta a quella raggiunta da un’indagine dell’Onu e della Cia secondo cui Mohammed Bin Salman sarebbe il mandante dell’omicidio. L’uccisione di Khashoggi ha provocato forti tensioni tra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e Mbs, tanto che dal 2018 i rapporti diplomatici tra Ankara e Riyad sono peggiorati. Ma a partire dall’anno scorso i due Paesi hanno tentato di riconciliarsi. Nel maggio 2021, per la prima volta dopo quasi quattro anni, il ministro degli esteri turco Mevlut Cavusoglu si è recato in Arabia Saudita per una visita di due giorni.