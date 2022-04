I 27 Paesi membri dell’Unione Europea hanno dato il via libera al quinto pacchetto di sanzioni. Una decisione presa durante l’ultima riunione degli ambasciatori. Entro la giornata di venerdì è attesa la ratifica formale delle capitali dopo la quale le sanzioni potranno entrare in vigore. La ratifica formale dell’accordo politico sulle sanzioni giunto al Coreper – il Comitato dei rappresentanti permanenti – avverrà per procedura scritta e, spiegano fonti europee, è molto improbabile che non sia rispettata.

Le sanzioni includono, tra l’altro, il graduale embargo all’import di carbone russo. Il pacchetto prevede lo stop al carbone di Mosca – con una prima fase di phasing out – e l’estensione della platea di personalità russe inserite nella black list europea. Ad ulteriori 4 banche, inoltre, viene imposto lo stop alle transazioni con l’Ue. I porti europei sono interdetti alle navi russe ed è stato confermato anche il divieto di accesso alle strade dell’Ue per gli autotrasportatori di Mosca. Le nuove misure prevedono lo stop all’import di una serie di prodotti russi (tra i quali cemento, legno e liquori) del valore di 5,5 miliardi e il divieto di export dall’Ue di prodotti high-tech, per un valore di circa dieci miliardi. Con la fine della procedura scritta il quinto pacchetto sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea ed entrerà formalmente in vigore.