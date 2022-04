Rimane stabile il numero di contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore. Come si legge nell’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono 69.596 le persone risultate positive nell’ultima giornata, appena 300 in più rispetto a ieri, quando si erano fermate a 69.278. Numeri che non fanno smuovere nemmeno il dato sul tasso di positività, visto che anche i tamponi processati varia di poco, passando dai 461.448 di ieri ai 469.803 di oggi. L’incidenza passa quindi dal 15% al 14,8%. Stabile anche il numero delle vittime giornaliere che, comunque rimane a quota 150.

Il numero di coloro che sono guariti dalla malattia rimane più alto dei nuovi contagi: sono infatti 90.774 le persone che si sono negativizzate nelle ultime 24 ore. Questo fa scendere il numero degli attualmente positivi di 20.801, attestandosi a 1.253.056. Nonostante il calo dei positivi, aumentano però quelli ricoverati in terapia intensiva: sono 5 in più rispetto a ieri, con il totale che arriva così a 471 in tutta Italia con 65 ingressi giornalieri. Calano invece i posti letto occupati negli altri reparti Covid, con 86 persone in meno e il totale che scende a 10.078.

Se si confrontano i dati con quelli della settimana scorsa, si nota comunque un graduale miglioramento della situazione sanitaria. Giovedì scorso erano infatti 73.195 le persone risultate positive ai test, contro le 69.596 di oggi, anche se con un numero di tamponi leggermente superiore, 486mila contro i 469mila di oggi. L’incidenza sui molecolari, comunque, rimane in calo, passando dal 14,6% al 14% di oggi. Stabili i decessi, mentre si registra un aumento delle entrate in terapia intensiva, 65 contro le 46 di giovedì scorso. Ma se una settimana fa il numero dei pazienti ricoverati nei reparti ordinari aumentava di 27, oggi si registra un -86.