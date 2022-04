Nelle immagini riprese dall’alto e pubblicate da Tpyxa, si vedono alcuni blindati russi che, mentre attraversano in colonna una strada in una città ucraina, vengono colpiti da un carro armato di Kiev nascosto tra i campi. Viene ingaggiato anche uno scontro a fuoco, ma il tank ucraino ha la meglio colpendo e distruggendo un paio di veicoli militari dell’esercito di Putin.