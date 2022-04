“La telefonata di emergenza del giorno 20 gennaio delle ore 15.39 è stata subito gestita correttamente in lingua inglese ed è stato geolocalizzato l’intervento con le coordinate di latitudine e longitudine. La telefonata è durata circa due minuti e il contenuto audio, concesso dalla Centrale operativa del numero unico dell’emergenza, viene per trasparenza integralmente allegato”. Lo precisa in una nota l’assessorato alla Sanità della Regione Lazio, in riferimento all’articolo pubblicato oggi da Repubblica, in cui un il compagno di una turista tedesca morta a Roma accusa il servizio del 118 di aver ritardato l’intervento poiché “l’operatore non parlava inglese”. L’assessorato, allegando l’audio della telefonata, fa sapere inoltre che “è stato disposto dalla Direzione regionale Salute un audit clinico su tutta la gestione del soccorso, che ha sempre avuto un supporto ininterrottamente in lingua inglese, non appena concluso, l’audit, verrà reso noto. Attualmente il servizio del numero unico di emergenza dispone di traduzione in 16 lingue, compreso l’ucraino”, ricorda la nota, che conclude: “Ai familiari della giovane purtroppo deceduta vanno le nostre profonde condoglianze”.