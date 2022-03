Il decreto sui pagamenti in valuta russa

Il 25 marzo, dopo il vertice Nato, il segretario generale Jens Stoltenberg annuncia: “I membri han concordato di raddoppiare gli sforzi per rispettare l’impegno del 2014 di portare la spesa militare ad almeno il 2% del Pil entro il 2024”. Mario Draghi conferma: “Quello del 2% è un impegno preso nel 2006, sempre confermato da […]

Guerra in Ucraina Mariupol, civili in trappola. Accuse tra Mosca e Kiev A Mariupol si sente ancora il sibilo delle granate e il tamburellare cadenzato delle scariche di mitraglia, eppure, le autorità della Repubblica separatista di Donetsk, hanno già ordinato la formazione di un governo amministrativo cittadino. La notizia è confermata dalla Tass. “Un’amministrazione locale sta per essere istituita nella città di Mariupol”: così recita un decreto […] di Valerio Cattano

Porte girevoli Leonardo, armi e politici: una sola grande famiglia Se si vuole capire il distacco tra la classe politica e l’opinione pubblica, in gran maggioranza contraria all’aumento della spesa militare, una chiave è nella contiguità tra chi ispira e scrive le leggi e le aziende che vendono (anche) armi. Un lungo elenco di nomi noti, alcuni dei quali ricordati ieri in Senato dall’ex grillino […] di Tommaso Rodano

GiallorosaIl leader 5S sale al Colle La fiducia è passata, la crisi no. Conte al Pd: “Ci deve rispettare” In Senato sonnecchiano e votano quasi tutti Sì, a quel decreto Ucraina che poteva essere una mina. Ma fuori volano stracci, giallorosa. È un giovedì di saliscendi emotivi, nel governo Draghi. Perché sul dl per l’invio delle armi all’Ucraina l’esecutivo non soffre neanche un po’: 214 sì, 35 voti contrari e un pugno di assenti […] di Luca De Carolis

Tante guerre dimenticate, ma armiamo solo l’Ucraina Quattro giorni dopo l’inizio del- l’invasione russa, l’Unione europea ha concordato di fornire armi letali all’esercito ucraino per un valore di 450 milioni di euro, a cui ha aggiunto altri 50 milioni per carburante e dispositivi di protezione. L’importo rappresenta il 10% dei 5 miliardi di euro stanziati per il bilancio 2021- 2027 dello Strumento […] di Sofia Cecinini*

Giulia Sarti “Sull’ergastolo ostativo niente sconti: mafiosi non usciranno” Approvata alla Camera la riforma del regime ostativo ai benefici per detenuti mafiosi e terroristi che non hanno collaborato con la giustizia. La normativa è passata con 285 sì, un contrario e 47 astenuti. Ora tocca al Senato, che dovrà approvarla entro metà maggio, il termine ultimo per legiferare, concesso dalla Corte costituzionale un anno […] di Antonella Mascali