C’è un “ultimo atto di demenzialità” del governo al termine dello Stato di emergenza e per il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, è quello adottato per il mondo della scuola. “Si è deciso che possono tornare a scuola anche i docenti o personale non vaccinato, purché i docenti non entrino a contatto con gli studenti – dice in diretta Facebook -questo vuol dire che i presidi dovranno organizzare tornei di burraco e bridge per i docenti altrimenti cosa fanno? Questa è l’ultima innovazione prodotta dal ministero dell’Istruzione. La mia solidarietà ai presidi”. De Luca ha parlato anche della crisi in Ucraina: “Putin vuole che paghiamo il gas in rubli? Possiamo pagare con le figurine Panini, acquistano valore nel tempo”.